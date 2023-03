Há um site onde as famílias podem avaliar os lares de idosos

A Lares Online, líder em Portugal na referenciação segura de lares para idosos, anunciou esta terça-feira o lançamento de um canal no qual as famílias podem avaliar as instituições onde deixam os idosos, de forma a garantir que o processo de escolha de instituição é feito de forma mais segura e informada.

A Lares Online pretende com o lançamento deste canal incentivar a comunidade a partilhar a sua experiência e a contribuir para a identificação dos bons lares em Portugal, com o objetivo de tornar o processo de escolha de instituição mais consciente e informado.

Mensalmente, a Segurança Social será sinalizada relativamente aos potenciais lares de risco, para que possa atuar rapidamente e realizar fiscalizações de urgência.

O que vai ser avaliado nos lares?

Em apenas dois minutos, o utilizador deve avaliar os seguintes parâmetros: higiene, comida, condições das instalações, cuidados de saúde prestados e cuidado dos profissionais do lar.