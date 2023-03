Pequenos agricultores trocam supermercados por venda direta ao consumidor

Os pequenos produtores agrícolas estão a abandonar o negócio com as grandes superfícies. A imposição de preços e o esmagar de margens de lucro levam os agricultores do interior do país a preferir vender diretamente ao consumidor final.

Quem trabalha a terra desvia o negócio das grandes superfícies.

As alfaces saem da terra a custar um preço médio por quilo, que varia entre 1€ e 1,40€ para o produtor. Mas o consumidor final paga muito mais. A título de exemplo, numa grande superfície em Mangualde, onde a SIC esteve, o preço fica quase nos 3,5€.

Da alface à cebola, o melhor é vender diretamente ao consumidor final. Deste talhão visitado pela equipa da SIC podem sair quase 2500 quilos de cebola. Os 40 cêntimos por quilo de proposta das grandes superfícies não paga o trabalho.