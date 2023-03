Buscas na Câmara de Torres Novas: autarca nega responsabilidades

Há suspeitas de corrupção no departamento de urbanismo da Câmara Municipal de Torres Novas. A polícia Judiciária deteve esta quarta-feira três pessoas, mas o presidente da Câmara descarta qualquer responsabilidade.

A Polícia Judiciária levou a cabo esta semana a operação “Constrói Primeiro” no âmbito de um alegado esquema de corrupção no departamento de Urbanismo da Câmara de Torres Novas, que levou já a detenção de três pessoas, duas delas funcionários da autarquia e um técnico projetista do setor privado.

Denúncia surgiu em 2021

De acordo com a investigação que começou em 2021, depois de uma denúncia anónima, existirá um esquema fraudulento dentro da própria Câmara. Os suspeitos teriam um esquema de favorecimento no licenciamento de obras a troco de dinheiro.

A manipulação de processos ou as fiscalizações seriam uma das formas de obter proveitos financeiros ilícitos.

Presidente afasta responsabilidades

No entanto, a autarquia nega responsabilidades com Pedro Ferreira, presidente da Câmara, a garantir que o município não é o responsável. Uma visão diferente dos vários vereadores da oposição que, na passada reunião de Câmara, assumiram que o esquema de corrupção já era do conhecimento de todos.