"Cada vez há mais gente na rua": quantos sem-abrigo existem no Porto?

Na cidade do Porto existem 647 pessoas em situação de sem-abrigo. Os dados são referentes a 2022 e estão no relatório do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo a que a SIC teve acesso. A autarquia diz que o número diminuiu em relação a 2021, mas quem vive nas ruas contradiz essa versão.

O relatório anual do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo, a que a SIC teve acesso, revela que no final de 2022 haviam 647 pessoas em situação de sem-abrigo na cidade do Porto.

Fernando Paulo, vereador da coesão social da Câmara do Porto, revela que, comparativamente ao ano de 2021, existem hoje menos 83 pessoas a viver na rua.

Os números contrastam com o testemunho dos voluntários e das associações que andam no terreno. “Cada vez há mais gente na rua”, garante Manuel, uma das muitas pessoas em situação de sem-abrigo no Porto.

“O grande problema” da habitação

Cristian Georges, da associação “Saber Compreender”, diz que o “grande problema” que potencia o crescimento do número de pessoas em situação de sem-abrigo “é a habitação”.

A autarquia tem um centro de acolhimento temporário com capacidade para 40 utentes, um centro de acolhimento de emergência social para 20 pessoas e alojamentos partilhados.

Principais causas para a situação de sem-abrigo

A maioria dos sem-abrigo tem entre 45 e 64 anos de idade e continua a ser do sexo masculino, mas houve um aumento de mulheres nesta condição.

Entre as causas identificadas para a situação de sem-abrigo surge em primeiro lugar o consumo de álcool ou drogas. Segue-se a ausência de suporte familiar e o desemprego.

Os dados relativos à cidade do Porto já foram entregues ao gabinete da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que depois de compilar os dados de todos os municípios vai apresentar os números à escala nacional.