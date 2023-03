Farto de faturas em papel? Já existe uma alternativa digital

O Governo apresentou esta quinta-feira um plano para acabar com as faturas em papel. Esta é uma medida que tem como objetivo acabar com o desperdício de papel.

Com esta inovação o Governo pretende facilitar a vida aos cidadãos e fazer com que as faturas em papel não sejam um problema. Ao mesmo tempo esta é uma opção mais sustentável, uma vez que se poupam quantidades massivas de papel.

Processo de adesão passo a passo

Para aderir a este serviço basta aceder ao site dos Serviços Públicos, escolher a opção “Fatura sem Papel” e selecionar “Receção de Faturas”. A partir desse momento, sempre que der o número de contribuinte numa compra passa a receber a fatura automaticamente no email. Já os comerciantes podem fazê-lo através do software de faturação.

Este novo serviço é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência e 10 milhões de euros poderão ser investidos até 2026.