Primeira edição "Data with Purpose Summit": "Vamos falar de dados" é o mote do debate

Esta quinta-feira e na sexta-feira, a Universidade Nova, em Lisboa, recebe o "Data with Purpose Summit" com a colaboração do jornal Expresso. Na Reitoria da Universidade de Lisboa, a primeira edição de um evento inovador com diversas palestras importantes tem alguns dos melhores especialistas, líderes da indústria de tomada de decisão, baseada em dados.

Um dos oradores foi o CEO da Impresa, que disse que a Transformação Digital é um processo contínuo, que ver Televisão já não é como era, sendo necessário reinventar a Comunicação Social, atendendo aos conteúdos de forma digital e de como, adequando as novas tecnologias aos novos mercados, se procura diversificar as receitas, que se querem maiores até 2025.

Uma iniciativa dedicada à área da Ciência dos Dados em vertentes como o Marketing, Políticas Públicas e Inteligência Artificial; com o mote "Vamos falar de dados?", uma forma de celebrar os 50 anos da "Nova Information Management School".