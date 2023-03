Proprietários temem que medidas do Governo ponha em causa alojamento local

Os proprietários temem que as novas medidas do Governo, incluídas no programa “Mais Habitação”, ponham em causa o setor. No concelho do Porto há mais de 9.000 registos de alojamento local, em Lisboa o número ultrapassa os 20.000.

Em Portugal, o alojamento local representa 42% das dormidas. Quem vive desse negócio está cada vez mais preocupado com as medidas anunciadas pelo Governo.

Em discussão pública, estão três medidas para o alojamento local. Uma delas poderá passar por dar autonomia aos condomínios para decidir cancelar ou não a licença do alojamento local.