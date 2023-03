Segurança Social resolve erro que quase fez mulher perder a casa

Uma notícia avançada pela SIC deu conta nos últimos dias que uma mulher, em vez de receber o subsídio de doença a que teria direito, no valor de cerca de 600 euros, recebeu do Estado valores acima dos 2.000 euros. Esta quinta-feira a Segurança Social confirmou à SIC que resolveu o erro que fez com que a mulher quase perdesse a casa onde habita.

Há 15 meses que a beneficiária, de 62 anos, recebia mais de 2.000 euros de subsídio por doença, ao invés dos 600 euros a que teria direito de acordo com os seus rendimentos.

Mulher queixou-se por diversas vezes

Por diversas vezes se queixou de que lhe estava a ser transferido demasiado dinheiro e tentou devolvê-lo, mas a Segurança Social nunca o aceitou, apesar de admitir o erro.

Como perante o Estado se transformou numa mulher rica, ia perdendo o direito à casa de habitação social onde vive há mais de 20 anos.

Esta situação quase lhe causou uma depressão que por pouco não a levou ao desespero. Depois de todos os avanços e recuos, a Segurança Social garantiu que já foi emitido um documento para a devolução do dinheiro em excesso, dois dias depois da reportagem emitida pela SIC.

Tribunal deu-lhe razão

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga deu razão à mulher. A justiça deu 30 dias à Segurança Social para corrigir um erro inusitado. “Nunca vimos uma situação idêntica, ser o interessado a pedir que a Segurança Social receba o que pagou em excesso”, disse o juiz.