Um morto em despiste de automóvel em Sousel

Jose Maria Hernandez / EyeEm (Arquivo)

A vítima mortal era o único ocupante do veículo, adiantou a fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo. O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 31.800 junto à Ribeira de Sousel, foi dado às 05:39.