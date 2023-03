Vários feridos após derrocada em Câmara de Lobos

Pelo menos três pessoas ficaram feridas numa derrocada, esta quinta-feira, na Fajã das Galinhas, em Câmara de Lobos, Madeira. A derrocada atingiu uma paragem de autocarro, pouco depois das 07:20, onde se encontravam várias pessoas.

"Três pessoas, dois homens e uma mulher, que estavam numa paragem de autocarro na Fajã das Galinhas foram atingidos por detritos da derrocada. Não sabemos se os ferimentos são graves ou não", adiantou a fonte dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pelas 09:10.

A mesma fonte adiantou à SIC Notícias que há pessoas soterradas.

As vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para receberem assistência médica.

Os meios vão permanecer no local, pelo menos durante as próximas horas, devido ao risco elevado de derrocada.

O incidente desta quinta-feira levou ao corte de uma estrada em ambos os sentidos.

Até ao momento, são ainda desconhecidas as causas da derrocada.