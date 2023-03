Um homem foi condenado por colocar um saco com seis crias de gato no contentor do lixo, mas a Relação do Porto considera inconstitucional a norma que criminaliza os maus-tratos a animais, por isso absolveu o arguido.

Os maus-tratos contra animais de companhia são considerados crime desde 2014 e já houve várias condenações em primeira instância. No entanto, nos últimos tempos o Tribunal Constitucional anulou algumas dessas decisões, sempre com o argumento de que não têm cobertura constitucional.

Desta vez, a reversão da sentença aconteceu numa instância inferior, na Relação do Porto. Num acórdão do início deste mês, os juízes decidiram absolver o homem que tinha sido condenado pelo Tribunal de Ovar.

No primeiro julgamento foi dado como provado que a 1 de novembro de 2021 o arguido encontrou seis gatos recém-nascidos no quintal de casa, colocou-os num saco de plástico que depois depositou num contentor do lixo.

O homem foi condenado a uma multa de 500 euros por um crime de maus-tratos de animal de companhia, mas recorreu da sentença.

Já este mês, foi absolvido pelo Tribunal da Relação do Porto, outra vez com o argumento da inconstitucionalidade da lei.

"Não estando a dignidade e bem-estar dos animais consagrada no texto constitucional como interesse protegido, temos de concluir que o preceito criminal pelo qual o arguido foi condenado é inconstitucional e como tal não pode ser aplicado pelos Tribunais.", indica o acórdão do Tribunal da Relação do Porto.

Recentemente, o Ministério Público pediu ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade da norma que criminaliza os maus-tratos a animais, depois de três decisões dos juízes do Palácio Ratton.

Um pedido rejeitado por milhares de pessoas, que em janeiro, participaram numa manifestação, em Lisboa, pelos direitos dos animais.