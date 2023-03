"Almoço de domingo": memórias de Rui Nabeiro inspiram livro de José Luís Peixoto

As memórias do empresário Rui Nabeiro inspiraram um romance biográfico de José Luís Peixoto. O escritor recorda um homem raro no mundo dos negócios. O empresário Rui Nabeiro morreu este domingo aos 91 anos.

"Almoço de domingo" é um romance biográfico que ganhou forma quando Rui Nabeiro se preparava para celebrar os 90 anos.

O apelido Nabeiro nunca aparece no texto de José Luis Peixoto, embora seja dele o papel principal: um homem de 90 anos, forte e intenso, como o café deve ser, com capacidade de sonhar e força de vontade para concretizar.

O livro foi escrito a partir de conversas durante a pandemia.

O empresário Rui Nabeiro morreu este domingo aos 91 anos no hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado desde sexta-feira, com problemas respiratórios.