Dia contra a Discriminação Racial: Marcelo faz apelo à inclusão e ao diálogo

O Presidente da República faz esta terça-feira um apelo à inclusão e ao diálogo, no Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, pedindo aos portugueses combatam o preconceito e se concentrem no que aproxima as pessoas.

Marcelo Rebelo de Sousa faz este apelo numa mensagem publicada no site oficial da Presidência da República na Internet.

Neste Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o Presidente da República exorta à "união em torno de um Portugal mais inclusivo e menos injusto, onde a possibilidade de uma vida digna e plena possa estar ao alcance de todas e todos, independentemente da sua etnia e da sua origem".

"Num momento de desafios -- da pandemia recente aos efeitos da invasão da Ucrânia pela Rússia e seu impacto no quotidiano de todas e todos -- não permitamos que o preconceito e a desconfiança tomem o lugar da amizade, do diálogo aberto e da boa-vizinhança", pede o chefe de Estado.

"Concentremo-nos naquilo que nos aproxima. Possa o país que deixamos às próximas gerações ser mais justo na diversidade do que aquele no qual nascemos", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia 21 de março como Dia Internacional para Eliminação da Discriminação Racial evocando o massacre de Sharpeville, na África do Sul.

Em 21 de março de 1960, em Sharpeville, a polícia sul-africana abriu fogo e matou 69 pessoas numa manifestação pacífica contra legislação do regime do apartheid, de segregação racial.