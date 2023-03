Em ambiente de comemoração dos 50 anos do jornal Expresso, Francisco Pinto Balsemão foi homenageado na Guarda.

Entre a Praça Velha, onde inaugurou a exposição dos 50 anos do Expresso, e a Câmara Municipal da Guarda, Francisco Pinto Balsemão recordou os tempos de infância.

No jardim José de Lemos há um novo banco com ligação à rede de acesso gratuito aos conteúdos do Expresso.