GNR de Vila Real convida miúdos e graúdos para caminhada pela floresta

A GNR tem em curso a operação “Caminhada pela Floresta 2023”. Em Vila Real, os militares envolveram a comunidade num passeio pela natureza e sensibilizaram adultos e crianças para a importância de prevenir os incêndios. E que melhor forma de fazê-lo do que visitar a floresta e fazer uma caminhada de 10 quilómetros?

A ideia partiu da GNR de Vila Real e concretizou-se no Parque Natural do Alvão. O objetivo sensibilizar miúdos e graúdos para a riqueza natural do que é preciso preservar.

A pensar no presente mas também no futuro, e nos ensinamentos que devem ser passados aos mais novos, a GNR convidou cerca de 120 crianças para plantarem árvores.

A operação “Caminhada pela Floresta 2023" acontece em Vila Real e em outros pontos do país.