Hotel de Monfortinho vendido por 3,6 milhões de euros

Há uma reviravolta no negócio do hotel de Monfortinho. Um cidadão chinês desistiu do negócio e o edifício do Novo Banco foi vendido a uma imobiliária portuguesa por 3,6 milhões de euros, que vão ficar à guarda do Estado.

A venda foi realizada a uma imobiliária registada em Portugal, titulada por Divaldo Resende, empresário brasileiro. Foi a única proposta entregue no Tribunal de Comércio do Fundão validada pela juíza do processo de insolvência dos bens do Grupo Espírito Santo.

Cidadão chinês desistiu do negócio

A surpresa é que o cidadão chinês saiu de cena. Tinha apresentado uma proposta milionária de 4,8 milhões de euros, mais de um milhão acima do valor base que o Novo Banco e a massa insolvente tinham indicado no anúncio de venda conjunta.

O administrador judicial Jorge Calvete ainda questionou a credibilidade da única proposta em cima da mesa, por ser de uma empresa constituída há pouco tempo, mas o tribunal desvalorizou o argumento e deu-a como boa.

Agora falta o Novo Banco e o administrador judicial da massa insolvente da companhia das águas Fonte Santa validarem o negócio e escriturarem a venda.

No final são quase 3,6 milhões de euros que ficam à guarda do processo-crime do GES. O arresto preventivo, autorizado no tempo do juiz Carlos Alexandre, também abrange o hotel, imóvel do Novo Banco.