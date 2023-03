Além da abstinência, o Ramadão é também um tempo de generosidade para o primeiro dia do mês a mesquita preparou cerca de 500 refeições, para que ninguém passe fome depois do pôr do sol.

Este ano o Ramadão dura até à última semana de abril, terminando com o Eid Al Fitr, celebração que marca o fim do nono mês do calendário islâmico e que já no ano passado juntou milhares em oração junto à estação da Trindade.