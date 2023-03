Fenprof acusa Ministério da Educação de abuso de poder

O Ministério da Educação diz que a greve devia ter sido convocada com pelo menos 10 dias de antecedência, para que pudesse estar assegurado um eventual pedido de serviços mínimos. Um argumento que não convence os sindicatos.

O secretário-geral da Fenprof afirma que "é clarinho que nem água que na Educação, os serviços mínimos e, portanto, as necessidades sociais impreteríveis limitam-se a 3 aspetos: exames, avaliações finais ou provas nacionais. Ora bem, não é disso que estamos a falar."

A paralisação que devia ter começado já esta segunda-feira, teve de ser adiada para quarta. O Governo fala em ilegalidade mas os sindicatos discordam e preferem que seja o tribunal a decidir.

Mário Nogueira acredita que "há aqui uma situação clara de abuso do Ministério da Educação. O que não está legal é o que o Ministério da Educação está a tentar fazer. As nove organizações sindicais que têm estado em convergência apresentamos já no Tribunal da Relação em Lisboa uma ação contra esses serviços que consideramos legais. Estas matérias estão a ser judicializadas porque não há da parte do Ministério respeito pelas leis e quando não há respeito pelas leis é o tribunal o caminho que nos resta. É pena."

A greve convocada pela plataforma de nove sindicatos vai decorrer até às férias da Páscoa durante o último tempo de aulas, mas também no que toca ao serviço extraordinário e com a componente não letiva.

Estão contra novo regime de recrutamento de docentes, que vai avançar apesar dos sindicatos não terem chegado a acordo com o Ministério da Educação, e não desistem duma das principais bandeiras de luta: a recuperação integral do tempo de serviço.

A partir de 17 de abril os professores vão parar por distritos durante 18 dias. Para 6 de junho está marcada uma nova greve nacional. Em cima da mesa está também a hipótese de um boicote às avaliações de final de ano.