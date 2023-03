Complexo de termas de Longroiva em risco de fechar

O complexo de termas de Longroiva, na Guarda, está em risco de fechar definitamente. Estão encerradas devido a um conflito entre a Câmara e a empresa que explora o equipamento e que está a ser decidido em tribunal. A população não se conforma e avisa que se trata de um equipamento essencial para a região.

O hotel termal está de portas abertas, mas sem termas, que fecharam durante a pandemia.

A autarquia gastou 5 milhões de euros num novo complexo termal inaugurado em 2009 e concessionou a exploração à Natura S.A., que entretanto ergueu o hotel.

A pandemia evidenciou falhas no pagamento das rendas devidas ao município e a falta de uso do complexo danificou os equipamentos.

A Câmara admite chegar a acordo com a Natura S.A. de quem exige pelo menos 200.000 euros até porque a direção geral de geologia já ameaçou caçar a concessão do furo termal.

O diferendo que mantém as termas fechadas já vem do anterior executivo socialista que perdeu as eleições e passou a pasta.

A atual maioria espera resolver o impasse até junho. A concessionária Natura S.A. apesar de contactada não se mostrou disponível para prestar esclarecimentos.