Arrendamento coercivo: "Não pretendemos desencadear uma caça ao devoluto pelo país todo", diz Costa

O Governo decidiu manter o arrendamento coercivo no pacote Mais Habitação, mas alterou significativamente os critérios. Assim, esta medida destina-se a prédios devolutos há mais de dois anos, localizados em áreas de grande pressão urbanística. A responsabilidade quer da aplicação da medida, quer da identificação de prédios devolutas fica a cargo dos municípios. António Costa diz que é uma opção das Câmaras Municipais e numa entrevista à SIC disse estar "perplexo" com as críticas que a proposta do Governo provocou.

Ao fim de dois anos, os prédios que os municípios consideram devolutos e que estiveram sujeitos a IMI agravado, os proprietários poderão ser notificados. Aí, os municípios propõem o arrendamento, que pode ou não ser aceite pelo proprietário.

O município pode ainda decidir fazer o arrendamento forçado, pagando uma renda até 30% acima da mediana, “não tirando a casa ao senhorio”, reforça o primeiro-ministro.

Na conferência de imprensa, António Costa frisou que o Governo "não pretende desencadear uma caça ao devoluto pelo país todo (...) eu não sei se os municípios classificaram como 10 mil imóveis como devolutos porque não tiveram meios ou por opção".