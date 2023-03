A iniciativa foi proposta pelo Cidadãos Por Lisboa (CPL) e aprovada, pela segunda. “Um voto de saudação ao Dia Internacional da Visibilidade Trans na Câmara de Lisboa (…) e para além da saudação (…), com a ajuda dos nossos colegas funcionários da CML, vamos hastear a bandeira [Trans] no sítio onde se proclamou a República”, diz Paula Marques, vereadora dos CPL.

Presentes estavam, como a própria fez questão de elencar, representadas as forças políticas que aprovaram a iniciativa: PS; PCP, Livre e Bloco de Esquerda. Ausentes, além de Carlos Moedas estiveram PSD, CDS, MPT e Aliança.

“É simbólico mas é importante", afirmou a vereadora no final da cerimónia.

O jornal Público conta que na reunião de Câmara desta quarta-feira, Carlos Moedas justificou a sua discordância com a necessidade de preservar a imagem institucional dos Paços do Concelho.

"Defender os direitos trans? Com certeza, mas (…) não podemos andar aqui num percurso de continuar a pôr aqui bandeiras na nossa câmara. Podemos pô-las noutros locais, como na Praça do Município ou até no edifício do Campo Grande. Mas ali é o local onde se implantou a República”, sustentou Moedas, citado pelo Público.