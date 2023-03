Marcelo recebe presente "bélico" durante excursão do PRR

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa começaram esta sexta-feira o périplo conjunto pelo país para verificarem o estado de execução do Plano de Recuperação e Resiliência. O Presidente da República disse que quer ser apenas um "catalisador positivo" da aplicação dos fundos europeus.

Chegados a Tondela, na excursão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República recebeu um presente bélico para acompanhar o processo.

Uma besta que pode ser metáfora dos últimos três meses de coabitação entre Presidente da República e primeiro-ministro.

Agora, juntos, visitaram uma universidade, uma IPSS, uma fábrica e obras num bairro com o Presidente a inspecionar todos os pormenores.

Em Viseu, viram como correm as obras requalificação do bairro municipal da cadeia, com protestos pelo meio, mas contra a Câmara.

A essa altura, Marcelo avançou mais e distanciou-se dos protestos locais que atingiram, também, Costa.

Cada um geriu as crises à sua maneira, mas no final apareceram os dois a uma só voz.

Deste primeiro dia de PRR a solidariedade constitucional entre os vários poderes só não ficou evidente de cada vez que voltavam os protestos.