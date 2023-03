"Não faço oposição pela oposição, limito-me a fazer uma chamada de atenção"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa acompanhado pelo primeiro-ministro, António Costa, visitaram uma fábrica de automóveis, esta sexta-feira, em Mangualde e o chefe de estado reconheceu as dificuldades do Governo na execução do Plano de Recuperação e Resiliência, mas garante que vai continuar a ser exigente.

“A função que tenho assumido é de ser catalisador positivo”, disse o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que um catalisador positivo é “um elemento que está alerta, chama a atenção para aquilo que entende a cada momento” e confessou que a sua função é de o coração “não ficar mais mole e de vez em quando ser duro na exigência quanto à execução”.

O chefe de Estado acredita que o primeiro-ministro partilha da mesma opinião e que apenas faz chamadas de atenção.