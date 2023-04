Refugiada ucraniana dá aulas de inglês na Guarda de forma original

Depois de um ano em Portugal, uma refugiada da Ucrânia já encontrou um lugar para refazer a vida. Começou por dar aulas a crianças ucranianas no Centro Apostólico da Guarda e agora ensina inglês a adultos que aproveitam a hora de almoço para aperfeiçoar a língua.

Refugiada de guerra, Mariia Budna, professora de inglês encontrou na Guarda um porto de abrigo. A Câmara fez a ponte com a Escola de Línguas e artes da cidade para ser o que era no país natal.

Trouxe consigo a ideia de ensinar em ambiente descontraído e ganhou a causa. As aulas acontecem em contexto de almoço, o que, segundo os alunos, facilita a aprendizagem.

Maria tenciona regressar ao seu país

O encontro acontece uma vez por semana e são bem-vindos na casa onde o vinho é especialidade.

Mesmo com a Ucrânia no coração, Mariia já se sente em casa. No fim da guerra quer voltar a pisar o território onde nasceu, mas já com a ideia de regressar a Portugal.