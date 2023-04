Concurso de arroz doce atrai visitantes a Ponte de Sor

Em Ponte de Sor o fim de semana ficou marcado pela Festa do Arroz, com demonstrações culinárias e um concurso para escolher o melhor arroz doce. A ideia é celebrar a cultura deste cereal que, entretanto, caiu em desuso na região, mas deixou um enorme legado histórico.

Com duas dezenas de propostas em competição, umas cem por cento tradicionais, outras com uma inspiração inovadora, o concurso de arroz doce é um dos pontos mais procurados na Festa do Arroz em Ponte de Sor.

Com receitas para todos os gostos, cada um tem o seu segredo para produzir a sobremesa tão apreciada.

Esta é a 10ª edição do festival

A 10ª edição deste evento animou o Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, onde houve também espaço para demonstrações gastronómicas, sempre à volta do mesmo ingrediente.

Instalado numa antiga fábrica de moagem e descasca de cereais, o centro de artes e o Museu Municipal mostram a importância da cultura do arroz na região, hoje já caída em desuso, mas que deixou um enorme legado histórico e social.