Congresso das Açordas: onde provar e aprender mais sobre este prato alentejano

As tradicionais açordas voltam a estar em destaque durante este fim de semana em Portel, em Évora.

A açorda de alho é fácil fazer e dá pouco trabalho, mas em Portel vão mais além e variedade é o que não falta.

O difícil é escolher qual provar, seja no prato ou no pão alentejano, a açorda é menu obrigatório este fim de semana, na localidade de Évora. As muitas receitas parecem agradar a quase todos visitantes.

Provar e aprender

Este é o décimo quinto Congresso das Açordas. O convite é para provar, mas também para aprender um pouco mais sobre estes pratos bem tradicionais do Alentejo.

O Congresso das Açordas promete dar a conhecer as melhores receitas até ao final da tarde deste domingo.