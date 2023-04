Feira do Pão de Caçarelhos serve de montra para vários produtos regionais

Decorre este fim de semana, na aldeia de Caçarelhos, em Vimioso, a 21ª Feira do Pão. Este produto, de confeção artesanal, é cozido em forno a lenha pelas mulheres da terra.

Por estes dias os fornos da aldeia não param de cozer o tradicional pão de Caçarelhos. Grande parte das mulheres da terra, como Maria e Aurora, dedicam-se a esta confeção artesanal que herdaram dos antepassados.

Caçarelhos, uma terra de padeiras

O destino deste pão é feira anual que acontece na aldeia ou não fosse esta uma terra de padeiras.

Hoje já são menos as mulheres que se dedicam à confeção do pão, mas ainda suficientes para alimentar a feira e cada qual com a sua banca expõe e vende o seu produto.

Atualmente o pão de trigo é o mais usual, já que o centeio já se tornou mais raro, mas não menos apreciado.

Feira é oportunidade para vender vários produtos

Neste feira não se vende apenas pão, esta é também uma oportunidade para vender produtos alusivos à Páscoa.

Para além disso, muitos outros produtos da terra estão também presentes nesta feira que acolhe cerca de 50 expositores e que já vai na 21ª edição.