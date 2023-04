Num tom crítico, Luís Marques Mendes considera que ao fim de uma governação de mais de sete anos, o PS não tem resultados para apresentar. A sondagem ICS-ISCTE, para a SIC e Expresso, mostra que a maioria do inquiridos não está satisfeita com o desempenho do Governo.

"Governo ao fim de sete anos não tem obra (...) Isso é fatal", aponta Marques Mendes.

Ainda assim, vai mais longe e afirma que o Governo "é fraquinho", com alguns ministros quase inexistentes e outros mal preparados. Acrescenta que os "casos e casinho" indignaram as pessoas.

O comentador da SIC não ficou pelas observações ao Governo e deixa também avisos ao PSD.