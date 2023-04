"Está na hora da ANA fazer investimentos": Governo dá 45 dias para entidade apresentar plano

O Governo deu um prazo de 45 dias à ANA para entregar um plano de investimentos prioritários para o Aeroporto de Lisboa, obras que permitem responder ao aumento da procura.

O ministro das Infraestruturas garante que “está na hora da ANA fazer os investimentos”.

A Navegação Aérea (NAV) já tem o novo sistema de gestão do controlo do tráfego e também há acordo entre a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e a Força Aérea para libertar o espaço na região de Lisboa.

O Governo dá 45 dias à ANA, a entidade que gere os aeroportos em Portugal, para apresentar o plano e o calendário de investimentos prioritários que estão previstos no contrato de concessão.

Há obras que já estavam em cima da mesa, mas que ficaram suspensas por causa da pandemia e do avança-recua da solução Montijo. Entre elas está o prolongamento do taxiway paralelo, o percurso por onde passam os aviões depois da aterragem, que ao ser alargado permite ganhar tempo entre as aterragens.

O objetivo é melhorar a eficiência do Aeroporto Humberto Delgado até porque, este verão garante uma grande procura e ninguém quer situações de caos à chegada a Lisboa.