Funcionários administrativos do SEF cumprem segundo dia de greve

Os funcionários administrativos cumprem esta quinta-feira o segundo dia de greve e dizem que o Governo não definiu qual será o futuro dos trabalhadores com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo o sindicato dos funcionários, quase todos os centros de atendimento do SEF encontram-se, esta quinta-feira, encerrados e mesmo quem tinha agendamentos marcados, teve de voltar para trás.

Apesar de perceberem os motivos da paralisação, os cidadãos estrangeiros queixam-se de não terem sido devidamente informados, em especial quem tinha agendamento.

A extinção do SEF foi adiada duas vezes. O Governo vai criar a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo e as competências policiais ficam com a PSP, GNR e PJ.

Quando à greve convocada pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF/SEF) foi suspensa. Este funcionários estão a aguardar as decisões do Conselho de Ministros sobre a restruturação do serviço.