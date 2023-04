Em apenas dois dias, 14 pessoas foram salvas nas praias da Costa da Caparica

O bom tempo levou esta sexta-feira milhares de pessoas às praias de todo o país, mas a ausência de vigilância está a pôr em risco os banhistas. Só na Costa da Caparica, onde a Autoridade Marítima Nacional está a fazer patrulhamento, foram salvas 14 pessoas em dois dias. Também em Ílhavo foram resgatadas quatro pessoas em situação de pré-afogamento.

O mar pode parecer calmo, mas muitas vezes pode ser apenas uma ilusão. Enquanto a SIC fazia reportagem, esta tarde, na Costa da Caparica um banhista foi arrastado pela corrente para demasiado longe da praia. Um elemento da Autoridade Marítima Nacional teve de entrar na água para fazer o salvamento.

Autoridade Marítima patrulha zona costeira

Com 30 graus e tanta gente nas praias a Autoridade Marítima Nacional e os bombeiros não têm parado em terra com motos, e no mar 18 pessoas estão a patrulhar 10km de praias até à Fonte da Telha.

Entre lesões traumáticas e primeiros socorros, foram assistidas 12 pessoas, três das quais foram levadas para o hospital. O perigo é real e os números mostram isso mesmo.

Só nas praias da Costa da Caparica, em apenas dois dias, fizeram-se 14 salvamentos. Os agueiros são os principais responsáveis pelos afogamentos e são o que mais tem motivado pedidos de ajuda.

Em Ílhavo quatro pessoas foram salvas

Mais a norte, em Ílhavo, quatro pessoas foram resgatadas em situação de pré-afogamento: valeram-lhes os surfistas e os nadadores contratados pela Câmara de Ílhavo especificamente para o fim de semana da Páscoa.

É que, nesta altura do ano, as praias ainda não têm nadadores, que só entram ao serviço quando começar a época balnear, em junho.

Esta quinta feira morreram três pessoas por afogamento: pai e filha, em Sesimbra, e um jovem de 17 anos, em Matosinhos.