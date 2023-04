Venha conhecer a rota nacional que pretende identificar todos os moinhos do país

Assinala-se nesta sexta-feira o Dia Nacional dos Moinhos. Há dois meses foi constituída a primeira rota portuguesa, liderada pelo município de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, que pretende identificar todos os moinhos do país e transformá-los em locais visitáveis, que mantenham vivas as tradições da moagem.

É pela força dos braços de Armindo Abreu, que agora roda a atafona, ou moinho de sangue. No chão ainda estão as marcas de ter sido puxado por animais durante décadas.

A atafona, em Sobreiro, Albergaria-a-Velha, terá sido construída há mais de 150 anos e é uma obra de engenharia que se mantém quase intacta.

Este mecanismo integra a recém-criada Rota dos Moinhos de Portugal. Há dois meses, cinco municípios de Aveiro e Viseu uniram-se para dar início a uma rede que há de identificar todos os moinhos do país.

O Dia Nacional dos Moinhos

Só Albergaria-a-Velha tem mais de 300 moinhos, a maioria de água, sendo que 11 deles são já visitáveis. O objetivo da Rota Nacional será reabilitar muitos outros e transformá-los em atrações turísticas.

O Dia Nacional dos Moinhos assinala-se nesta sexta-feira, 7 de abril. Por ser feriado e Páscoa, grande parte dos municípios adiou as celebrações e atividades para o fim de semana seguinte, de 15 e 16 de abril.