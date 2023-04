1.000 dias, 80.000 quilómetros e 54 países: André Sousa deu a volta ao mundo numa mini-moto

Durante 1.000 dias – o equivalente a três anos - André Sousa percorreu o mundo numa mini-moto. A aventura chegou este sábado ao fim, precisamente no sítio onde começou: Avis, no distrito de Portalegre. O regresso a Portugal ficou marcado pelas emoções de rever a família e os amigos.

Na fronteira de Elvas, já a comitiva de boas-vindas era composta por centenas de amantes de motos. Todos fizeram questão de receber André Sousa, o jovem de Oliveira de Azeméis que, nos últimos três anos e em plena pandemia, fez uma volta ao mundo numa mini-moto.

A guarda de honra cumpriu com André os últimos 90 quilómetros da aventura que começou em julho de 2020 em Avis. Terminou agora no mesmo local, ao fim de exatamente 1.000 dias. A viagem passou por 54 países e mais de 80.000 quilómetros.

Com a sua fiel companheira – uma Honda Monkey de 125 centímetros cúbicos, que carinhosamente chama super tremoço – ultrapassou acidentes, avarias, uma detenção no México ou a vivência in loco de um dos maiores sismos das últimas décadas na Turquia. As memórias vão agora ser escritas em livro.

Na chegada, os abraços aos amigos e familiares selam uma epopeia seguida por todos através das redes sociais, mas sempre com um apoio incondicional.