Da Queima do Judas à visita pascal: as tradições de Páscoa em Vila do Conde

Em Vila do Conde, a Páscoa é celebrada com muita tradição. No domingo decorre a visita pascal, que, este ano, já se realizou sem restrições. No sábado há também festa: centenas de pessoas assistiram à queima do Judas, um espetáculo de rua inspirado no colonialismo.

A visita pascal é uma tradição comum a muitas freguesias e cidades. Os fiéis abrem as portas ao anúncio da ressurreição de Cristo.