Encontrado engenho explosivo em praia de Grândola

Um engenho explosivo foi encontrado este domingo no areal de uma praia do concelho de Grândola e já foi mobilizada a Marinha para proceder à sua detonação ou recolha, revelou o capitão do Porto de Setúbal.

Marco Serrano Augusto, que também é comandante local da Polícia Marítima, indicou à agência Lusa que o engenho, que aparenta ser uma munição de morteiro, foi encontrado na Praia da Raposa, junto ao Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola.