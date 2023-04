Pão de azeite é o Pão Rico, saiba porquê

Pela altura da Páscoa, no interior do país, os fornos a lenha não têm descanso para as populações fazerem os tradicionais bolos da Páscoa. Em Viseu, o pão de azeite é também conhecido como o pão rico.

A Páscoa tem a particularidade de juntar a família, neste caso, à volta do forno e dos bolos da Páscoa. A variedade é muita.

O bolo ou pão de azeite é de todos o mais rico, assim chamado no tempo em que a Páscoa só era diferente, porque o pão do dia a dia ganhava o gosto dos ovos e em vez da água era azeite.

O fazer está nas mãos, mas o saber já vem de geração em geração. O gosto da pequena Benedita deixa o brilho nos olhos do avô.

Por Viseu, quem quiser um doce para a Páscoa tem muito por onde escolher.