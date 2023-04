Vila do Bispo: terceiro dia de buscas por norte-americano acaba sem resultado

O terceiro dia de buscas pelo cidadão norte-americano que desapareceu na sexta-feira, após mergulhar de uma arriba, em Vila do Bispo, chegou ao fim sem resultados, disse o capitão do porto de Lagos às 19:50.

Durante o dia, uma equipa de mergulhadores da Polícia Marítima tentou, por três vezes, procurar o jovem desaparecido, de 27 anos, junto à falésia, mas as condições do mar impediram sempre os submarinistas de fazerem uma verificação debaixo de água, contou o comandante Pedro da Palma à agência Lusa.

A mesma fonte precisou que foram também realizadas buscas por mar, com o Navio da Marinha Portuguesa (NRP) Sagitário e com uma embarcação da estação salva-vidas de Lagos, e por terra, com elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros de Vila do Bispo, nas praias do Zavial e do Barranco, em Vila do Bispo, no distrito de Faro, mas a vítima não foi localizada.

"Tentámos realizar três mergulhos, mas foram todos interrompidos por questões de segurança, porque o mar está ainda muito agitado", justificou o capitão do porto de Lagos, frisando que, nos dois primeiros dias, as buscas contaram também com o apoio de um meio aéreo, que este domingo não integrou o dispositivo.

Pedro da Palma adiantou que, na segunda-feira, quando forem retomadas as buscas após o nascer do sol, "vai-se voltar a tentar realizar um mergulho", porque "já foram feitas nos últimos três dias buscas por ar, por mar e por terra e o único plano que ainda não foi verificado é o subaquático".

O capitão do porto de Lagos salientou que a rebentação do mar tem sido intensa na zona de falésia onde o jovem saltou para a água e "a vítima pode estar presa em alguma furna ou gruta" submersa.

"Só com mergulho se poderá verificar esta possibilidade, mas para isso é necessário ter condições de mar favoráveis", observou, referindo que se pode também dar a hipótese de o mar a ter arrastado a vítima e mais tarde acabar por dar à costa.

As buscas tinham sido este domingo retomadas, pelo terceiro dia, cerca das 07:30, com um dispositivo composto por cerca de 30 operacionais, entre elementos da Marinha, da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos, da Proteção Civil e dos Bombeiros de Vila do Bispo.

O alerta para o desaparecimento foi recebido cerca das 20:00 de sexta-feira pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro e ainda decorreram buscas durante parte da noite, até serem interrompidas por falta de condições de visibilidade no local, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) na sexta-feira à noite.

"O homem encontrava-se a caminhar, acompanhado por uma pessoa, junto de uma arriba entre a praia do Barranco e a praia da Ingrina, quando terá alegadamente mergulhado para o mar, tendo acabado por desaparecer", referiu então a AMN.

Após o incidente, o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima prestou apoio à pessoa que acompanhava a vítima, salientou a AMN.