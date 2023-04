Menina portuguesa de 12 anos obrigada a casar em Espanha

Uma menina de 12 anos, de nacionalidade portuguesa, foi obrigada a casar-se, em Sevilha, com um jovem também menor de idade. A Polícia Nacional de Espanha teve conhecimento do caso através de uma denúncia de violência doméstica, no bairro de El Vacie.

As autoridades espanholas levaram a menina para uma casa de acolhimento, enquanto o marido – um jovem que, em janeiro, tinha fugido de um centro penitenciário – foi detido por maus-tratos. Quando a Polícia Nacional de Espanha encontrou a menina, esta “apresentava um aspeto físico e emocional lamentável”.

Segundo o Diario de Sevilla, o casamento entre os dois menores ocorreu segundo os rituais ciganos. Os pais da menina regressaram a Portugal depois da cerimónia, tendo a criança ficado em Espanha