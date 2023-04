Novo centro oncológico para doentes do Algarve e Alentejo

As câmaras de Loulé e Faro cederam formalmente, esta quinta-feira, o terreno onde será construído o novo Centro Oncológico de Referência do Sul.

A este passo decisivo segue-se o início das obras, da responsabilidade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, e a promessa é de que possa abrir portas já no final do próximo ano.

A unidade vai concentrar todos os meios de diagnóstico e tratamento para dar resposta a casos de cancro que surjam no Algarve e Baixo Alentejo e servirá também de referência para a zona fronteiriça de Espanha.

O centro oncológico ficará localizado no Parque das Cidades, a poucos metros do Estádio Algarve, e implica um investimento de 14 milhões de euros, em parte financiado pelo programa operacional regional.