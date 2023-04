O Governo vai alargar os critérios para a atribuição de bolsas de estudo no próximo ano-letivo. Com esta mudança, o número de bolseiros pode chegar aos 10 mil.

Há cada vez mais estudantes a necessitar de apoios sociais. O Governo já prepara medidas para o próximo ano-letivo.

Para ter acesso ao 3.º escalão de abono de família vai aumentar 12%, mais de mil euros.

Esta medida foi anunciada pelo secretário de Estado do Ensino Superior ao Jornal de Notícias, onde afirmou que este será "o maior aumento dos últimos anos".

Prevê-se que com este aumento sejam abrangidos entre 6 e 10 mil novos bolseiros.

Além disso, com o aumento do custo de vida, os estudantes procuram cada vez mais refeições económicas, por isso, está em estudo um apoio financeiro para as cantinas universitárias.