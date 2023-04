Os inquilinos vão ter 30 dias para entregar a casa após a decisão de despejo. Atualmente não há prazo estipulado para que a ação se concretize. A regra consta do novo regime de arrendamento urbano que o Governo enviou no final da semana ao Parlamento.



O objetivo do Governo é que as ações de despejo passem a ter caráter de urgência. Se atualmente não há qualquer prazo para que os arrendatários deixem as casas quando não cumprem os contratos, agora esse prazo fica estipulado e passa a ser de 30 dias.

De acordo com a proposta do Governo, no caso de um inquilino não pagar rendas, o proprietário da casa tem apenas de apresentar um requerimento no Balcão do arrendatário e do senhorio.

É este organismo que deve notificar de imediato o arrendatário que fica com um prazo de 15 dias para contestar o despejo.

Se não houver contestação, ou não pagar as rendas em dividas, será tomada a decisão de entrada imediata no domicilio. Mesmo no caso de existir uma contestação e se o tribunal a rejeitar, o inquilino fica com um mês para entregar a casa.

Ainda assim, inquilino e proprietário podem livremente acordar prazos diferentes dos 30 dias previstos na lei.

Por outro lado, o Governo cria uma salvaguarda para o direito dos inquilinos prevendo que o requerimento de despejo do senhorio tenha de ser apreciado por um juiz. Esta novidade da nova lei surgiu durante a consulta pública a que o diploma foi colocado e vem no seguimento da vontade já expressa pelo governo de agilizar os processos de despejo.

O Governo recebeu dezenas de contributos e a proposta de lei final chegou à Assembleia da República na passada sexta feira.