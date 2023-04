Ministro do Ambiente culpa os partidos de direita pela instabilidade política

O ministro do Ambiente admite a existência de erros no Governo que têm de ser corrigidos. Mas em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, Duarte Cordeiro culpa os partidos de direita pela instabilidade política.

Os assuntos que parecem não merecer a importância do ministro têm merecido atenção especial do Presidente da República, que já fez questão de lembrar

que a maioria absoluta não é seguro de vida.

Mas dentro do governo há quem entenda que a apólice da maioria tem cobertura para erros.

“As pessoas têm todo o direito, obviamente, nas futuras eleições, de não votar no Partido Socialista, mas os mandatos devem ser avaliados pelo seu período. Não podemos, independentemente de haver uma ou outra situação que mereça a nossa crítica, que mereça correção, até que mereça apuramento de responsabilidades políticas, confundir isso com o normal funcionamento das instituições, com o normal funcionamento dos mandatos ou com o compromisso que o país precisa de ter com a estabilidade para poder ter resultados a médio e longo prazos”.