António Costa admite função europeia no futuro e fecha porta a candidatura a Belém

António Costa admite que pode desempenhar funções europeias no futuro. Numa entrevista à TVI, o líder socialista diz que nunca será candidato a Presidente da República, mas não afasta a possibilidade de ir para Bruxelas no final da legislatura.

Na conferência de imprensa, o líder do executivo português foi questionado se o encontro que teve com Olaf Scholz pode constituir uma etapa no seu processo de candidatura a um cargo europeu.

António Costa respondeu: "Se a geografia não me atraiçoa, Portugal está na Europa".

"Eu estou no meu lugar na Europa. Um lugar que é aqui como primeiro-ministro de Portugal", acrescentou.

Em dezembro, ao jornal Expresso, António Costa admitiu que terminado o mandato logo se via se não se candidatava às legislativas novamente.