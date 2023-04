Demite-se Paulo Langrouva, vogal do IEFP, acusado de prevaricação

Paulo Langrouva pediu esta terça-feira à tarde a demissão de vogal do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a tutela já aceitou. O ex-presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo está acusado de prevaricação por ter adulterado um concurso público quando ocupava este cargo.

O gabinete de Ana Mendes Godinho respondeu à SIC ao final da tarde desta terça-feira que Paulo Langrouva pediu a demissão e foi aceite.

O ex-presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo foi acusado de prevaricação, mas tinha sido nomeado a 30 de setembro do ano passado, quando era investigado pela Polícia Judiciária da Guarda.

Langrouva que governou de 2013 a 2021 está formalmente acusado de prevaricação titular de cargo político por ter alegadamente viciado um concurso público para dar emprego a um dos funcionários da extinta empresa municipal.

Como coautores do crime aparecem Nuno Saldanha e José Alves, dois dos elementos do júri e ainda o motorista, o suposto beneficiário do concurso.

A acusação do Ministério Público relata que o então autarca abriu um concurso para duas vagas de motorista de pesados, tendo sido admitidas nove pessoas, mas apenas cinco fizeram a prova escrita.

A acusação refere que a Câmara nunca apresentou os resultados dessas provas alegando que se tinham extraviado.

Entre os melhores classificados apareceu Francisco Santos que não tinha habilitação para conduzir viaturas pesadas, preencheu a vaga e assinou contrato em junho de 2019.

Diz ainda a acusação que as atas do júri foram adulteradas porque indicavam decisões aprovadas por unanimidade quando um dos três elementos nunca participu nem nas reuniões, nem nas decisões do processo.

O ex-chefe de gabinete de Paulo Langrouva e presidente de júri, Nuno Saldanha, está também acusado de falsificação.

Os arguidos continuam em funções na Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo com a exceção de Nuno Saldanha, que é agora Inspetor de Finanças em Bragança e do ex-presidente do município.