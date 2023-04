O Ministro da Administração Interna (MAI) informa, esta quarta-feira, que “determinou o encerramento de três espaços de diversão noturna”. Esses estabelecimentos situam-se nos concelhos de Albufeira (Faro), Almada (Setúbal) e no Porto. O encerramento vigorará “pelo prazo máximo de seis meses”.

Os espaços obrigados a encerrar são: “o Club Vida, no concelho de Albufeira; o Kady's Bar, no concelho de Almada; e After Porto, no concelho do Porto. O fecho, explica o MAI, surge na sequência de a GNR e a PSP ”terem recolhido a prova da prática de factos graves, designadamente de natureza criminal, que, estando diretamente associados à atividade destes estabelecimentos, coloca em causa a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas".

“Estas medidas (…), de natureza cautelar e urgente, concretizam-se no encerramento destes estabelecimentos pelo prazo máximo de seis meses”, lê-se no comunicado da tutela, enviado às redações.

Além do encerramento, os três espaços de diversão noturna devem ainda adotar “as medidas necessárias para o seu normal e regular funcionamento, nomeadamente em matéria da criação de condições de segurança que viabilizem a reabertura”.

Mas, salienta o MAI, “é, também, solicitado às respetivas câmaras municipais a verificação da adequação da lotação dos estabelecimentos e dos seus horários de funcionamento”.

A fiscalização do “cumprimentos das normas relativas ao funcionamento dos estabelecimentos, incluindo, (…) à segurança (…) contra incêndios,” será fiscalizado pelos Forças de Segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Crime à porta do Club Vida

Foi à porta do espaço noturno Club Vida, no concelho de Albufeira, que na madrugada de domingo passado, uma jovem de 19 anos foi morta com recurso a arma branca. Os suspeitos, um homem e uma mulher, de 20 e 21 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ).

O homicídio aconteceu na rua da Oura, em Albufeira, e as facadas foram, ao que tudo indica, desferidas pela suspeita agora detida.