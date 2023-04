Morreu Francisco de Abreu Lima, antigo presidente da Câmara de Ponte de Lima

Francisco Maia de Abreu de Lima, presidente da Câmara de Ponte de Lima entre 1986 e 1990, morreu na terça-feira, aos 92 anos, tendo a autarquia decretado dois dias de luto, que se cumprem esta quarta-feira e na quinta-feira.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Câmara de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, adiantou que a missa fúnebre ocorre esta quarta-feira, às 14:00, na Igreja da Misericórdia.

O corpo seguirá para o cemitério de Arcozelo, terra natal do antigo autarca do CDS-PP, onde será sepultado.

Francisco Abreu Lima era irmão de João Gomes de Abreu de Lima, que foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima eleito democraticamente, segundo a Constituição de 1976.

“Um exemplo de cidadania”

Numa nota divulgada no site, a Câmara de Ponte de Lima manifestou "o mais profundo sentimento de tristeza" pela morte de Francisco Maia de Abreu de Lima, apontando-o como um "exemplo de cidadania", por ter "consagrado uma vida inteira ao serviço público, ocupando diversos cargos de direção na administração pública central, sobretudo no âmbito dos serviços associados à Previdência e à Segurança Social".

"No desempenho da atividade profissional e na ocupação de cargos políticos, procurou sempre, em respeito pelos mais elevados princípios da honradez e da dignidade humana, reunir consensos, tendo demonstrado disponibilidade total para servir a sua terra natal e o seu país", destaca o município.

Uma das medidas mais emblemáticas que tomou durante o seu mandato de presidente da Câmara de Ponte de Lima foi a recuperação do piso da ponte romana e medieval da vila e a proibição da circulação de veículos naquele monumento nacional.

Entre outras funções, Abreu Lima desempenhou ainda o cardo de secretário do Gabinete do ministro da Economia, na década de 60, do século passado.

Francisco Maia Abreu Lima nasceu a 27 de maio de 1930, na Casa do Antepaço, em Arcozelo, Ponte de Lima, era viúvo e pai de três filhos.