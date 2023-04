Obras ilegais: inquilina de 80 anos tem receio de perder a casa onde vive há décadas

Em 36 anos que está na casa onde alimentou os filhos, netos e bisnetos, Maria Cândida nunca imaginou que um dia ia ter medo de sair de casa.

"Não consigo dormir. É a preocupação constante de ver como estamos a ser atacados injustamente. Tenho receio de ficar sem casa, depois de tanto que passei aqui e paguei", lamentou Maria Cândida, em entrevista à SIC.

No fim de março, a senhoria enviou uma carta a informar que iam ser feitas obras no prédio que implicavam tapar as janelas de um dos quartos e da cozinha. No entanto, nunca falou em realojamento temporário.

Inquilina recusou entrada da equipa de construção

Já no dia três de abril, a equipa de construção chegou à porta do apartamento de Maria Cândida para dar início aos trabalhos e só não avançou porque chamou a polícia. Porém, foi a única inquilina que recusou tapar a fonte de claridade na cozinha.

"Além do tamponamento definitivo das janelas, que faz com que a cozinha fique sem nenhuma janela a carta ainda fala na demolição da cozinha para a marquise, essa parede é muito grossa e é uma parede que contem toda a canalização. Obriga a uma restruturação. Como é que se fazem obras dessas com uma inquilina com a idade da minha mãe dentro de casa?".

Estas obras surgem dois anos depois da senhoria ter anunciado a venda do prédio sem dar direito de preferência aos inquilinos.

Prédio é uma construção ilegal dos anos 70

Contactada pela SIC, a senhoria não quis gravar declarações, mas disse que o contrato para a venda do edifício ficou por concretizar porque o prédio não está licenciado.

Adiantou também que as obras estão a ser feitas pelo futuro proprietário, que irá adquirir o imóvel na cobrança de uma dívida e que as janelas dos quartos e cozinhas estão a ser tapadas a pedido da Câmara de Sintra, para legalizar o edifício. Mas, esta última informação a autarquia desmente.

O pedido de licenciamento ainda não foi aprovado, portanto, pode dizer-se que as obras são ilegais.



Ao que a SIC apurou, os serviços da Câmara vão agora fiscalizar o local.