Chegou à direção do colégio em Santo Tirso (Porto) no verão de 2018. Foi nomeado com o objetivo de reformar a escola, uma das mais importantes dos jesuítas, em Portugal. O assédio terá começado logo nessa altura, com ameaças e conversas intimidatórias àqueles que se opusessem às ideias que trazia para a instituição.

Dois dos queixosos acabaram mesmo por ser despedidos. A notícia é avançada, esta quarta-feira, pelo jornal Público.

O padre jesuíta Filipe Martins está acusado de seis crimes de perseguição após várias denúncias de atuais e antigos funcionários na acusação, citada pelo Público. A procuradora escreve que o arguido "agiu com o propósito de anunciar um mal sobre a vida pessoal e laboral dos ofendidos, de forma a provocar medo, insegurança e inquietação".

Este comportamento terá estado também na origem de várias baixas médicas entre os funcionários.

Em comunicado, a Companhia de Jesus diz que está triste com o impacto que a notícia possa ter na comunidade educativa e acrescenta que as queixas surgiram num contexto de conflito laboral, que está a ser resolvido.

A Companhia de Jesus diz ainda que nada foi apontado pela a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e fala em três queixas semelhantes que já foram arquivadas. Neste sentido, reafirma a confiança no principal visado, o padre Filipe Martins, atualmente a viver em Bruxelas, que incorre numa pena de prisão até três anos, por cada crime.