Rui Nabeiro homenageado: “Nunca um simples grão de café significou tanto”

NUNO VEIGA

Um mês depois do país se ter despedido de Rui Nabeiro, o fundador da Delta Cafés que mostrou ser possível criar riqueza com trabalho e paixão pela terra, as homenagens continuam. As saudades sentem-se e, desta vez, mostrou-se a admiração pelo empresário português a partir de um “simples grão de café”.