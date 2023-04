Trabalhadores do hospital SAMS fazem greve de dois dias por aumentos salariais

“Neste momento temos trabalhadores com 30 anos de antiguidade a ganharem o salário mínimo nacional. Independentemente de se tratar de um sindicato, são valores que não deveriam ser praticados ainda para mais quando se trata do setor da saúde”, afirma Ana Rita Pires, representante do SITESE.

À SIC, o SITESE diz que há funcionários com mais de 30 anos de serviço a ganharem o salário mínimo nacional no SAMS.

A paralisação tem a duração de dois dias e foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE). Exigem aumentos salariais e a valorização dos trabalhadores.

Os trabalhadores do hospital SAMS, do Centro Clínico de Lisboa e das dezenas de serviços do centro e sul do país estão, esta quarta-feira, em greve.

Considerado o maior subsistema privado de saúde do país, o SAMS é gerido pelo Mais Sindicato que, no início deste mês, garantia estar em negociações com os trabalhadores. O SITESE defende que o Mais Sindicato deveria preconizar para os trabalhadores “os mesmos valores” que defende para os sócios.

“Trata-se de um sindicato que desempenha as suas funções enquanto representante de trabalhadores e que devia, enquanto entidade patronal, preconizar os mesmos valores para os seus sócios como para os seus trabalhadores”, acrescenta Ana Rita Pires.

O SITESE sublinha que não houve aumento salarial dos trabalhadores que recebiam menos de 700 euros, mas sim uma atualização do valor do salário mínimo que, desde janeiro, passou a ser 760 euros por mês. Afirmam que não receberam nenhuma “proposta séria por parte do Mais Sindicato” sobre o assunto.

Devido à greve em curso, o Mais Sindicato admite constrangimentos, apesar terem sido decretados serviços mínimos de 50% mais um durante os dois dias de paralisação.